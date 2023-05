Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Kleinniedesheim gibt es drei Vereine, die das Dorfleben prägen und zum Beispiel die fünftägige Kerwe stemmen: den Turn-, den Kleintierzucht- und den Gesangverein. In diesem Jahr lasten die Umstände wegen der Corona-Pandemie schwer auf diesen Vereinen. Sie sehen sich teilweise in ihrer Existenz bedroht.

Für den Vorsitzenden Karl-Gerhard Jung sind der Ausnahmezustand wegen Corona und der Wegfall der Kerwe hart, aber kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Der Kleintierzuchtverein hat deshalb