Nach der erfolgreichen Premiere organisiert die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ den zweiten landesweiten Bewegungstag.

In Zusammenarbeit mit vielen Partnern aus Gemeinden und Vereinen gilt es am zweiten Samstag im kommenden Monat, dem 11. Juni, gemeinsam zu sporteln. In ganz Rheinland-Pfalz gibt es laut Veranstaltern zahlreiche kostenfreie Sport- und Bewegungsangebote zum Mitmachen und Ausprobieren. Damit soll zum Bewegen animiert und zu einem aktiveren Alltag motiviert werden. Bei der Premiere im vergangenen Jahr habe es mehr als 260 Angebote im ganzen Land gegeben.

In dem vielfältigen Bewegungs- und Sportprogramm sollen alle großen und kleinen „Landeskinder“ fündig werden – egal welcher Altersklasse, mit und ohne Beeinträchtigung, alleine oder mit der Familie. So ist das Ziel der Initiative. Wer mag, kann in Angebote wie Paartanz, Kräuterwanderung, Zirkeltraining, Familienspiele und vieles mehr hineinschnuppern und so vielleicht eine neue Lieblingssportart und -beschäftigung entdecken.

Sieben Gruppen aus dem Kreis dabei

Im Rhein-Pfalz-Kreis machen folgende Vereine und Gemeinden mit: in Limburgerhof Tatsu Ryu Bushido und Mr. & Mrs. Pilates, in Mutterstadt die Turn- und Sportgemeinde (TSG) 1886 und der Sportclub (SC) 1983, in Otterstadt die TuRa Otterstadt, in Maxdorf der Tennisclub (TC) Blau-Weiß und in Dannstadt die Turnvereinigung (TV) 1888. Die Angebote reichen von Schnuppertennis über Flexibar, Wirbelsäulengymnastik und Latino-Fitness bis zu Yoga und Selbstverteidigung.

Noch Fragen?

Alle Informationen rund um den Bewegungstag, Adressen, Kontaktdaten und das Programm der jeweiligen Region gibt es im Netz: www.land-in-bewegung.rlp.de/de/bewegungstag-2022