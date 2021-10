Der Fußballverein von Hanhofen hat ein Problem: Sein Vereinsheim liegt, wie ein paar andere, außerhalb des Orts nahe der K26 in einer Straße, die keinen offiziellen Namen hat. Als FV-Vorsitzender Rainer Horländer eine Adresse bei Versorgungsträgern angeben wollte, war er ratlos, denn diese brauchen immer einen Straßennamen mit einer Hausnummer.

Eine Recherche der Verwaltung ergab, dass sich die dortigen Vereine in der Vergangenheit selbst unterschiedliche Adressen gegeben haben. Sie residieren zum Beispiel „An der K26“, in der Harthauser Straße oder „Auf der Silz“. Allerdings führt das auch dazu, dass mancher fremde Besucher ins Dorf in die dortige offizielle Harthauser Straße hineinfährt.

Um dem Chaos ein Ende zu setzen, stellte der FV-Vorsitzende Horländer im Ortsgemeinderat den Antrag, dass der Zufahrtsweg einen offiziellen Namen erhält. Aus den Fraktionen kamen die Vorschläge „An der K26“, „Am Altwiesengraben“ und „Am Vereinsgelände“. CDU-Frau Elvira Löffler konnte mit dem Vorschlag ihrer Parteikollegen („An der K26“) nichts anfangen: „Am Vereinsgelände ist besser, weil das naheliegender ist“, sagte sie frei raus. Ihre Kollegen lachten und SPD-Fraktionschef Andreas Wehrmeister fühlte sich verpflichtet, deutlich zu machen, dass bei dieser wichtigen Abstimmung keine Partei- beziehungsweise Fraktionsdisziplin herrsche, sondern es eine reine Gewissensentscheidung sei. Seine CDU-Kollegin Barbara Grundhöfer pflichtete ihm unter allgemeinem Gelächter bei. Abstimmungsergebnis: Eine Mehrheit sprach sich für den Namen „Am Vereinsgelände“ aus und somit sollten Irrfahrten erledigt und Behördengänge einfacher sein.