Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Verein will das alte Gebäude in der Kautzengasse 50 in Lingenfeld, das Anwesen Vulpes, mit neuem Leben füllen. Ideen gibt es viele, die Finanzierung stellt jedoch eine Herausforderung dar. Aktuell beherbergt das Anwesen lediglich eine „Babbelstubb“ für Senioren und ein Geschäft.

„Wir haben uns in den Gebäudekomplex verliebt“, sagt Silke Warnke. Wie die anderen Idealisten auch hat sie ein Leuchten in den Augen, wenn sie von der Kulturschmiede Vulpes