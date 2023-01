Der Verein „Süd-West Sonne für die Ukraine“ ruft die Bevölkerung zu Spenden für einen Transport mit Hilfsgütern auf. Wie Steffi Ackermann und Joanna Mrozik mitteilen, wird im Februar ein großer Lkw (40-Tonner) in Römerberg zu einer Sammelstelle in Polen für Betroffene des Ukraine-Krieges starten. Benötigte Sachspenden sind haltbare Lebensmittel wie Reis, Nudeln und Konserven, Hygieneartikel wie Vaseline und Windeln, Stromgeneratoren, Batterien, Taschenlampen, Schlafsäcke, Decken, Kerzen und Feuerzeuge, Krankenhausbedarf und Medikamente sowie Baby- und Tiernahrung.

Die Sachspenden können am 1., 3., 6., 8. und 10. Februar, jeweils von 14 bis 15.30 Uhr in der Großen Hohl in Berghausen an Tor H des Lagers von K2 (ehemals Schuh Andre) abgegeben werden. Geldspenden nimmt der Verein unter dieser Iban bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz an: DE57 5479 0000 0001 6772 68. Kontakt: Steffi Ackermann, Telefon 0151 22959823, Joanna Mrozik, Telefon 0177 5901199.