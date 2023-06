Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der BIVA-Pflegeschutzbund geht zurzeit gegen fehlerhafte Abrechnungen in Seniorenheimen vor. In einem Fall in Dudenhofen sei in den vergangenen Monaten mindestens einmal zu viel Geld für einen Pflegeplatz verlangt worden. Laut dem Verein kommen überzogene Kostenforderungen auch andernorts vor.

Den Juristen des BIVA-Pflegeschutzbunds liegen Belege vor, wonach in einem Seniorenheim in Dudenhofen zu Unrecht erhöhte Entgelte gefordert wurden. Der Verein mit Sitz in Bonn vertritt seit 1974 bundesweit