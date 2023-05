Die Tierrechtsorganisation Peta hat in Bobenheim-Roxheim einen Fall von illegalem Welpenhandel aufgedeckt und mithilfe der Polizei zur Anzeige gebracht.

Der Verein spricht in einer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung von einer „Peta-Ermittlerin“, die auf der Internetplattform Quoka das illegale Angebot entdeckt habe. Zwei Welpen der Rasse Beagle und ein Labradoodle sollten verkauft werden. Die Frau recherchierte und verabredete sich mit der Verkäuferin Anfang Mai zur Übergabe der Tiere im Pfalzring in Bobenheim-Roxheim. Die Hundebabys seien erst wenige Wochen alt und mutterlos gewesen, so Peta. Den Aussagen der Händlerin und den Impfausweisen zufolge müssen die Welpen laut Peta illegal aus Polen importiert worden sein.

Beweise gesichert, Tiere beschlagnahmt

Weil der Verein vor der Aktion die Polizei informiert hatte, konnten die Hunde, nachdem alle Beweise gesichert waren, beschlagnahmt und von der Berufstierrettung in ein nahe gelegenes Tierheim gebracht werden, wo sie medizinisch untersucht wurden. „Dort werden sie seitdem versorgt und befinden sich noch in Quarantäne“, teilt Peta mit. Die Welpen seien von Giardien, mikroskopisch kleinen Dünndarmparasiten befallen gewesen. Diese Einzeller können Durchfall verursachen und für Welpen lebensgefährlich werden, wenn diese nicht behandelt werden.

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ bestätigt die Polizeiinspektion (PI) Frankenthal den Fall. Über ihn berichtet habe man nicht, so ein Sprecher der PI, weil dies in der Zuständigkeit der Veterinärbehörde liege.