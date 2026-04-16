Der Verein für Heimatpflege und Naturschutz Otterstadt (VHNO) hat mit Thilo Toelle erstmals ein Ehrenmitglied ernannt. Die Auszeichnung wurde bei der Jahreshauptversammlung des Vereins im Sängerheim der Germania vergeben.Laut Verein überreichte der Vorsitzende Andreas Blättner die Urkunde und dankte Toelle für seine Arbeit. Toelle engagiert sich demnach vor allem für Storchen- und Eulennester. In den kommenden Monaten will sich der Verein auf sein 50-jähriges Bestehen im Jahr 2027 vorbereiten. Nach dem Ausscheiden von Klaus Bethäuser aus dem Amt des stellvertretenden Vorsitzenden bestätigte die Versammlung eine teils neu zusammengesetzte Vorstandschaft einstimmig. Vorsitzender bleibt Andreas Blättner, sein Vertreter ist Sascha Rau. Kassiererin ist Monika Tremmel, Schriftführer Eckhard Sans. Ehrenvorsitzender Otto Berthold ist weiterhin als Beisitzer aktiv.