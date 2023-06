Das Leben von Hans-Dieter Hoffmann aus Harthausen ist geprägt vom Einsatz für die Natur und Umwelt. Für sein ehrenamtliches Engagement erhielt er die Verdienstmedaille des Landes.

Hoffmanns Spitzname – „Waldschütz-Dieter“ – sagt viel über den 81-Jährigen aus: Er begleitete seinen Vater, der Waldhüter von Harthausen war, gerne in den Wald und wuchs dadurch quasi in der Natur auf. Hoffmann ist Gründungsmitglied des örtlichen Natur-und Vogelschutzvereins und war viele Jahre Ortsvertrauensmann für Vogelschutz, zudem engagiert er sich unter anderem bei Gnor und beim Nabu. Der Geehrte hat zahlreiche Nistkästen kontrolliert, Fledermauszählungen durchgeführt und Vögel kartiert, wie den Ziegenmelker im Haßlocher Wald. Zudem erfasst er seit Jahrzehnten mit seiner Frau das Kiebitzvorkommen im Land.

Hoffmann war ebenso viele Jahre als Beringer aktiv, sowohl in der Pfalz als auch am Bodensee, in Hamburg und Brandenburg sowie in Österreich. Außerdem nahm er an einem Forschungsprojekt zum herbstlichen Vogelzug im nordafrikanischen Algerien teil. Bei zahlreichen Reisen ins Ausland habe er stets den Vogelschutz im Blick. „Ihr Herz schlägt für den Vogelschutz, für den sie sich in den verschiedensten Funktionen einsetzen. Sie sind ein bundesweit anerkannter und geschätzter Experte der Ornithologie“, lobte Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, bei der Feierstunde.