Für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement hat Bärbel Buschbacher aus Limburgerhof die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz erhalten.

Der Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, Hannes Kopf, übergab die Medaille in einer Feierstunde am Buschbacher und hob in seiner Laudatio das außergewöhnliche Wirken der Limburgerhoferin hervor: „Bärbel Buschbacher hat sich über viele Jahrzehnte hinweg mit großer Verlässlichkeit, Herzblut und Tatkraft für andere eingesetzt.“ Ob in der Kommunalpolitik, im kirchlichen Leben oder im sozialen Bereich: Sie sei eine tragende Säule des gesellschaftlichen Miteinanders in ihrer Gemeinde.

Unterstützung bei der Betreuung von Flüchtlingskindern

Buschbacher war bis zu ihrem Ruhestand als Erzieherin in der Katholischen Kita Limburgerhof tätig, gehörte insgesamt 34 Jahre lang dem Gemeinderat Limburgerhof an und ist seit 1999 Mitglied des Kreistages, wo sie sich in zahlreichen Fachausschüssen wie zum Beispiel im Jugendhilfeausschuss und im Schulträgerausschuss engagiert. Seit 2022 unterstützt Buschbacher die Gemeinde Limburgerhof bei der Betreuung von Flüchtlingskindern, insbesondere infolge des Ukraine-Krieges.

Ein weiterer Schwerpunkt ihres Wirkens liegt im kirchlichen Bereich: Seit Jahrzehnten übernimmt sie vielfältige Aufgaben und Funktionen, engagierte sich zum Beispiel als Pfarrjugend- sowie Jugendgruppenleiterin der KJG Limburgerhof, ist Mitglied des Pfarrgemeinderats, im Dekanatsrat sowie im Katholikenrat. Überdies engagiert sie sich in der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands und der Kolpingsfamilie. Auch außerhalb von Kirche und Politik bringt sich Buschbacher aktiv ins Gemeindeleben ein, ist etwa im Gartenbauverein und bei der DLRG.

2017 erhielt sie die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz und wurde mit der Pirminius-Plakette der Diözese Speyer ausgezeichnet.