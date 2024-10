Auf Ärger mit der Führerscheinstelle dürfte sich ein 18-Jähriger Rollerfahrer einstellen müssen, der am frühen Dienstagabend der Schifferstadter Polizei aufgefallen ist. Laut Polizei wurde eine Streife gegen 18 Uhr auf den jungen Mann in der Dürkheimer Straße aufmerksam. Die Beamten stoppten den Rollerfahrer und kontrollierten ihn. Hierbei verhielt sich der 18-Jährige so auffällig, dass den Polizisten der Verdacht kam, er könnte Drogen konsumiert haben. Weil ein freiwilliger Urintest vor Ort nicht möglich war, musste der Zweiradfahrer die Beamten auf die Polizeiwache begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Rollerschlüssel händigten die Beamten dessen Eltern aus, dem 18-Jährigen droht jetzt ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.