Am Mittwoch um 3.30 Uhr hat ein Polizeistreife festgestellt, dass an einem geparkten Auto in der Mannheimer Straße erneut Kennzeichnen angebracht waren. Das wunderte die Beamten, da sie diese erst wenige Tage zuvor sichergestellt hatten, weil die Nummernschilder nicht zu dem Wagen gehörten und als gestohlen gemeldet waren. Eine Überprüfung der nun aufgetauchten Kennzeichen ergab, dass diese ebenfalls gestohlen wurden, und zwar am 12. Juli in Ludwigshafen. Zudem besaß das Auto keine amtliche Zulassung. Gegen den Halter wurde bereits wiederholt wegen ähnlicher Taten ermittelt, weshalb die Beamten den Wagen nun sicherstellten und abschleppen ließen. Außerdem leiteten sie ein Strafverfahren gegen den Halter ein wegen Kennzeichendiebstahl und Urkundenfälschung. Der Pkw soll nun eingezogen werden. Die Führerscheinstelle ist informiert.