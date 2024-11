Nach bisher durchwachsenem Auftritten in der Verbandsliga Kegeln bedingt durch personelle Probleme befindet sich der KV Mutterstadt mit sechs Minuspunkten auf dem siebten Tabellenplatz. Ob es unter diesen Umständen zu einem Erfolg beim Aufsteiger und Tabellenvorletzten KSC Pirmasens (Samstag, 11 Uhr, TSR-Bahnen Rodalben) zu einem Erfolg reicht, bleibt die große Frage. Obwohl die Pirmasenser noch kein Heimspiel gewonnen haben, ist Mutterstadts Vorsitzender Wilfried Klaus etwas skeptisch: „Die Bahnen sind uns so gut wie nicht bekannt. Wir können aufgrund verschiedener Ausfälle nicht komplett antreten. Das verkorkste Heimspiel am vergangenen Wochenende trägt auch nicht gerade zum Selbstvertrauen bei. Daher sehe ich den Ausgang eher offen.“

Bei den Frauen des KV Mutterstadt in der Verbandsliga auf Platz fünf hat sich die personelle Situation gegenüber dem vergangenen Wochenende etwas entspannt. Allerdings wird beim Spiel gegen die Turnerschaft Rodalben (Sonntag, 13.30 Uhr, TSR-Bahnen) Sportwartin Ulrike Hindenburg fehlen. Trotz diese kleinen Mankos ist sie zuversichtlich, beim bisher erfolglosen Schlusslicht zwei Zähler zu ergattern. Mutterstadt wird seine Aufstellung vor Ort an die der Gegnerinnen anpassen, informiert Hindenburg.