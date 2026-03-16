Der KV Mutterstadt befindet sich in der Verbandsliga Kegeln weiter im Krisenmodus. Statt des erhofften Befreiungsschlages bei den Kegelfreunden Sembach endete das Match mit einer haushohen 1:7-Niederlage (10:14 Satzpunkte, 3269:3289 Kegel). Nach dem schlechten Auftakt, in dem Florian Beyer mit 2:2-Satzpunkte (531:541) und Bastian Hört (0:4, 535:594) nicht in die Spur fanden, ging es mit 0:2 und minus 69 Kegeln ins zweite Drittel. Hier punktete Rainer Perner (4:0, 584:485) deutlich, Kristian Tomic erzielte ein 2:2 (538:549), sodass Mutterstadt den Rückstand in eine knappe Führung mit 19 Kegeln verwandelte. Damit gingen die Gäste etwas erleichtert ins Finale. Um das Spiel noch zu drehen, hätten sie die zwei Duelle gewinnen müssen. Beim Kampf um alles oder nichts hatten Armin Kuhn (0:4, 543:572) und Johanns Hartner (2:2, 538:548) jedoch letztlich keine Chance. Aus Sicht des 2. Vorsitzenden Wolfgang Lenz verlief das Spiel entgegen den Erwartungen. „Insgesamt, besonders beim Abräumen, war es nicht das Maß aller Dinge“, stellte er enttäuscht fest.

Kurios verlief dagegen das Spiel in der Verbandsliga Kegeln der Frauen: Das Spiel gegen die Turnerschaft Rodalben hatte das Team der KV Mutterstadt mit die 2:6-Mannschaftspunkten (10,5:13,5 Satzpunkte, 2985:3070 Kegel) eigentlich verloren. Da die Gäste beim Einspielen im zweiten Durchgang die Bahnen jedoch verwechselten, annullierte der Schiedsrichter deren gespielte Ergebnisse. Dadurch ergab sich ein neuer Spielstand: 5:3 (10,5:13,5, 2985:2263). Dagegen legte Rodalben Protest ein. „Jetzt müssen wir abwarten, wie über den Protest entschieden wird, da es ein Fehler der Rodalbenerinnen war“, erklärte Mutterstadts Teamchefin Stefanie Gebhard.