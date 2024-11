Die Wahlberechtigten der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim werden am 28. September 2025 den Bürgermeister der Verbandsgemeinde wählen. Einen potenziellen Kandidaten gibt es schon.

Am Montagabend beschloss der Verbandsgemeinderat einstimmig, dass an dem Tag – neben Bundestags- und Landratswahl – auch die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde stattfinden wird. Die Amtszeit von Stefan Veth ( CDU) endet am 2. Juni 2025. Eine eventuell notwendige Stichwahl wurde für den 19. Oktober 2025 terminiert.

Veth ist aktuell in seiner zweiten Amtszeit. Und ja, der 59-Jährige würde auch gerne ein drittes Mal auf dem Chefsessel im Dannstadter Rathaus Platz nehmen. „Ich würde es gerne noch mal machen“, sagt er im RHEINPFALZ-Gespräch. Voraussetzung sei allerdings, dass er die Unterstützung der Partei habe. „Es gibt ein paar Dinge, die ich gerne fertig machen würde.“ Konkret nennt er den Umbau des Rathauses und die Sanierung der Kläranlage.