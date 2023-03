Bis zum Jahr 2040 sollen alle Kommunen in Rheinland-Pfalz auf eine weitgehend klimaneutrale Wärmeversorgung umstellen. Ein geplantes Bundesgesetz könnte Kommunen bald zu einer Wärmeplanung verpflichten. Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen will nun frühzeitig handeln.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz habe im vergangenen Jahr ein Diskussionspapier zu einer flächendeckenden Kommunalen Wärmeplanung veröffentlicht. Ein Gesetz, das die Länder und Kommunen zu einer solchen Planung verpflichtet, gebe es zwar noch nicht, wie Klimaschutzmanagerin Stefanie Kuß im Verbandsgemeinderat erläuterte, es soll aber kommen. Eine Förderung für die Planerstellung hat die Politik aber schon ins Leben gerufen. Wer bis zum Ende des laufenden Jahres einen Antrag stelle, für den gelte sogar eine erhöhte Förderquote von 90 Prozent.

Kuß empfahl dem Rat daher, die Beantragung von Fördermitteln für eine Kommunale Wärmeplanung schon jetzt auf den Weg zu bringen. Die Bearbeitungsdauer könne bis zu einem Jahr betragen. Die Kosten für eine Wärmeplanung für die gesamte Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen werden auf 95.000 Euro geschätzt.

Doch was steht eigentlich drin, in einem Wärmeplan? Darüber gibt die Energieagentur Rheinland-Pfalz Auskunft. Zunächst der Bestand erfasst: Zum Beispiel welchen Wärmebedarf haben Gebäude und wie sieht die Versorgungsinfrastruktur aus. Dann werden Potenziale analysiert: Wo gibt es Energieeinsparmöglichkeiten in öffentlichen Liegenschaften, Gewerbe oder Haushalten? Wo können erneuerbare Energien eingesetzt werden? Basierend darauf werden Szenarien entwickelt, ein Maßnahmenkatalog und ein Zeitplan werden erstellt. Hinzu kommen Strategien zur Verstetigung und zur Kommunikation sowie zu Controlling und Partizipation.

Der Verbandsgemeinderat stimmte der Beantragung von Fördermitteln einstimmig zu. Im Haushalt sind für die Erstellung von Wärmeplänen für 2023/24 bereits 60.000 Euro eingestellt. Mathias Müller (CDU) äußerte auch den Wunsch, Teile der Verbandsgemeinde ans Speyerer Fernwärmenetz anzuschließen. Das sei gerade im Altbestand, wo der Einbau von Wärmepumpen schwierig sei, eine gute Möglichkeit auf umweltschonendes Heizen umzustellen.