Man sieht es ihm an: Schwer wird Uwe Peter der Abschied von der Verbandsgemeinde nicht fallen. Erstens freut er sich sehr, jetzt mehr Zeit für die Musik und die Familie zu haben. Und zweitens kann er das Amt des Werkleiters beruhigt an Marco Kling, seinen bisherigen Stellvertreter, abgeben. Am Dienstag ist Peters letzter Arbeitstag.

Nach zwölf Jahren Bundeswehr wählte Uwe Peter beruflich eine Laufbahn im gehobenen Verwaltungsdienst. Erst Ausbildung in Frankenthal, dann Mitte der 90er-Jahre Dienst in der damals noch eigenständigen Gemeinde Lambsheim, wo er herkommt und heute noch wohnt. Bis zur Fusion mit der VG Heßheim 2014 war er dort leitend in den Abteilungen Gemeindewerke und Bauen tätig, mit dem Übergang in die neue VG Lambsheim-Heßheim wurde er deren Werkleiter, genau gesagt Leiter des Fachbereichs Kommunale Betriebe und technische Betriebsführung.

Als solcher war er nicht nur für die Funktionstüchtigkeit aller Abwasserkanäle in den jetzt sechs Ortsgemeinden zuständig, sondern hatte noch anstrengende zweieinhalb Jahre mit der „Abwicklung“ des nicht mehr zukunftsfähigen Lambsheimer Elektrizitätswerks zu tun. Es musste ein Versorger gefunden werden, der die Stromsparte der Werke und das auf Dauer Verluste schreibende Nahwärmenetz übernimmt.

Kanalsanierung war großes Projekt

Damalige Gemeinderatsmitglieder und die RHEINPFALZ erinnern sich an einen quälenden Entscheidungsprozess, bis die Stadtwerke Grünstadt den Lambsheimern endlich die beiden Werke gegen Anteile an ihrer GmbH abkauften. Uwe Peter schien das alles damals schon gelassen zu sehen, und er tut es immer noch. Schließlich hätten die Entscheidungen immer bei den Gremien gelegen. „Wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt“, sagt Peter auch über Konzept und Bau der unwirtschaftlichen Nahwärmeleitung, bei der man sich externen Sachverstand geholt hatte.

Als große Erfolge wertet der 65-Jährige die hydraulische Sanierung des Kanalsystems, den Bau neuer Pumpwerke und das, was die VG-Werke unter dem sperrigen Begriff Entgeltharmonisierung 2019 vollendet haben: Das Gesetz schreibt vor, dass fünf Jahre nach der Zusammenlegung von Gebietskörperschaften alle Bürger nach demselben Entgeltsystem für die Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser bezahlen müssen.

Kling: Wir sind ein gutes Team

Die Hauptarbeit sei die Kalkulation gewesen, sagt Peter und lobt „die gute Mannschaft“ in der Abteilung. „Am Ende gab es keinen einzigen Widerspruch gegen das Gebührensystem, das wir jetzt überall haben, oder gegen die Bescheide, die die Grundstücksbesitzer bekommen haben.“ Alle Unklarheiten seien im Vorfeld ausgeräumt worden“, bestätigt Peters Nachfolger, Marco Kling (34) aus Lambsheim. „Wir sind ein gutes Team“, sagt Kling, dessen Stellvertreterin die Gerolsheimerin Katrin Nowak (37) wird.

Für die beiden steht das nächste Zehn-Jahres-Programm im Generalentwässerungsplan der Verbandsgemeinde an, und der Zustand der Kanäle muss erfasst werden. Und bei der technischen Umstellung der Kläranlagen in Lambsheim und Heßheim sind Kling und Nowak ebenfalls beteiligt, auch wenn die Verantwortung dafür bei den Abwasserzweckverbänden liegt.

Peters Hobby: Chöre dirigieren

Einer Meinung sind Peter, Kling und Nowak, wenn es um den Reiz ihrer jetzigen Arbeit, aber auch des Verwaltungsberufs generell geht: Das sei kein 08/15-Job, sondern wegen der Vielfalt der Themen äußerst abwechslungsreich und wegen des Dienstes am Bürger sehr befriedigend. „Es geht darum, die Anliegen der Bürger ernst zu nehmen und nach Lösungen zu suchen“, sagt der scheidende Werkleiter, der Vater von sechs Kindern und Großvater von sechs Enkeln ist. „Ich habe auch das Gefühl, dass die Leute generell für unsere Arbeit viel Verständnis haben“, sagt Marco Kling und meint damit auch die Menschen, die die Bürger im VG-Rat und in den Ausschüssen vertreten.

Uwe Peter geht zufrieden in den Ruhestand. „Ich glaube, dass ich meinen Job ganz gut gemacht habe.“ Vorrang haben nun Familie und Musik. Seit dem neunten Lebensjahr macht der Lambsheimer Musik in Bands. Er spielt Akkordeon und betätigt sich seit 1990 als Chorleiter. „Das alles hat jetzt Priorität“, sagt er – und freut sich.