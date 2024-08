Die Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen gibt es seit zehn Jahren. Das Jubiläum will die Verwaltung feiern und bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern elf Veranstaltungen aus unterschiedlichen Bereichen an. Der Auftakt ist am heutigen Dienstag.

Feuerwehr und Katastrophenschutz sowie die Werke – das seien typische Aufgaben der Verbandsgemeinde, sagt Bürgermeisterin Silke Schmitt-Makdice (SPD) und deutet damit an, warum das Jubiläum „10 Jahre Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen“ mit einer Veranstaltungsreihe gefeiert werden soll. Es gibt einen Tag für die Freiwillige Feuerwehr sowie einen Tag der offenen Tür in der Kläranlage, außerdem werden Vorträge zum Klimawandel und zur Energieeinsparung sowie LED-Lampen-Tauschtage angeboten. Die Inhalte des Programms wurden von den Fachbereichen in der Verwaltung zusammengestellt.

Was hinter den Türen in den Rathäusern in Dudenhofen und Römerberg passiert und vor allem, welche Berufe dort erlernt werden können, ist Thema des Berufsblickpunkt-Abends am heutigen Dienstag, 27. August, ab 18 Uhr im Bürgerhaus in Dudenhofen. Unter dem Titel „Die VGRD als Arbeitgeber“ stellt die Verwaltung ihre Aufgabengebiete sowie Berufsmöglichkeiten vor. Die Personalgewinnung sei für die Verwaltung eine große Herausforderung, macht der Leitende Beamte Christian Schreiner deutlich. Das Jubiläum will die kommunale Verwaltung daher auch zur Fachkräftegewinnung nutzen.

Das Programm

Berufsblickpunkt „Die VGRD als Arbeitgeber“ am Dienstag, 27. August, ab 18 Uhr im Bürgerhaus in Dudenhofen.

Zehn Jahre Freiwillige Feuerwehr am Samstag, 7. September, 10 bis 13 Uhr, auf dem Konrad-Adenauer-Platz in Dudenhofen.

Tag der offenen Tür in der Kläranlage in Römerberg am Samstag, 12. Oktober, 14 bis 17 Uhr.

LED-Tauschtag mit Ausstellung am Donnerstag, 19. September, in der Kulturscheune in Hanhofen; am Donnerstag, 26. September, im Tabakschuppen in Harthausen; am Mittwoch, 9. Oktober, in der Festhalle in Dudenhofen und am Donnerstag, 10. Oktober, im Zehnthaus in Römerberg, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Vorträge „Klimawandel 1“ am Donnerstag, 19. September, 18.30 Uhr, in der Kulturscheune in Hanhofen; „Klimawandel 2“ am Donnerstag, 26. September, 18.30 Uhr, im Tabakschuppen in Harthausen; „Energieeinsparung und Energieversorgung“ am Mittwoch, 30. Oktober, um 18 Uhr im Zehnthaus in Römerberg.