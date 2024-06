Mit einem Bürgerfest möchte die Verbandsgemeinde Rheinauen ihr zehnjähriges Bestehen feiern. Ein Tag der Begegnung auf dem Parkplatz des Rathauses soll es sein. Ein Fest zum Reden, Gucken und zum Genießen.

Wie mögen sich die vier Bürgermeister von Altrip, Neuhofen, Otterstadt und Waldsee wohl gefühlt haben, als sie vor zehn Jahren auf dem Weg zu jenem denkwürdigen Termin waren? Mit ihren Unterschriften besiegelten sie schließlich die Bildung der neuen Verbandsgemeinde, die später einmal Rheinauen heißen sollte. Was würde diese vom Land aufgezwungene „freiwillige Fusion“ mit ihrer Gemeinde machen? Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Damals war das schon ein ziemlicher Aufreger, nicht nur für Kommunalpolitiker. Heute, zehn Jahre später, haben sich die Wogen geglättet.

Stoff für Legenden

Der Schauspieler und Kabarettist Uwe Heene will die spannende Zeit vor der Fusion bei einem Auftritt beim Bürgerfest am Sonntag in einem kleinen Theaterstück noch einmal Revue passieren lassen. „Das war damals eine Entscheidung vom Land am grünen Tisch. Womit man nicht gerechnet hatte, waren die menschlichen Befindlichkeiten und die sind heute immer noch vorhanden. Wenn sich die falschen Menschen an der falschen Stelle treffen, geraten sie eher aneinander als untereinander“, erzählt Heene, der sich in den vergangenen Wochen auch mit einigen Bürgermeistern von damals unterhalten hat. Das liefert natürlich Stoff für seinen Auftritt, der das Geschehen mit viel Humor, aber auch dem ein oder anderen darin eingeflochtenen ernsten Satz zusammenfasst. Eine musikalische Einlage plant er auch.

Uwe Heene ist in Otterstadt aufgewachsen, sein Vater stammt aus Altrip – er kennt also die Sicht der Dorfbewohner, fühlt sich aber eher als „humanistischer Kosmopolit“. „Das ist einer der Gründe, warum ich dem Dorf entschwunden bin und heute in Speyer lebe“, sagt er.

Zu Gast ist auch der Winzerbu

Ein klein bisschen kosmopolitischer betrachtet der zweite Gast des Festes die Lage, denn um 11 Uhr ist die Bühne frei für den eingefleischten Pfälzer Schauspieler und Comedian Tim Poschmann aus Ruppertsberg mit seinem Programm „Best of Winzerbu“. Poschmann ist mit Videoclips seiner Paraderolle als Winzerbu bekanntgeworden.

Zwischen den beiden Auftritten rücken ein Ehepaar und ein zehnjähriger Junge ins Rampenlicht. Bürgermeister Patrick Fassott (SPD) möchte das erste Brautpaar, das in der Verbandsgemeinde geheiratet hat, sowie das erste Baby der Verbandsgemeinde ehren. Und Fassott nennt weitere Eckpunkte des Festes: Die Bewirtung übernehmen Feuerwehrleute aus der gesamten Verbandsgemeinde. Die Zutaten stammen aus allen Ortsgemeinden. „Uns ist es wichtig, alles zu bürgerfreundlichen Preisen anbieten zu können“, erklärt Fassott außerdem. Für die musikalische Umrahmung sorgen Aspen Eve aus Waldsee.

Nachmittags findet die Siegerehrung des Fotowettbewerbes statt. 58 Hobbyfotografen waren dem Aufruf gefolgt, Bilder einzureichen, die Eindrücke, Sehenswürdigkeiten, ortstypische Gegebenheiten zeigen. Insgesamt 228 Bilder wurden eingereicht. Der Altriper Hobbyfotograf Tomas Hochlehnert, Helmut Karl von der Fotogruppe Gut Licht aus Neuhofen, Andreas Blättner von der Photographischen Interessen-Gesellschaft Pentaprisma aus Otterstadt und der Waldseer Fotograf Ulrich Roth haben daraus die 25 besten Bilder für eine Ausstellung ausgewählt. Die Schau wird auch nach dem Fest zwei Wochen im Rathaus zu sehen sein.

Info

Bürgerfest am Sonntag, 30. Juni, 10 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Rathaus Waldsee. 10 Uhr: Eröffnung, 10.30 Uhr: Begrüßung, 11 Uhr: Tim Poschmann, 12 Uhr: Ehrungen, 13 Uhr: Uwe Heene, 14.30 Uhr: Siegerehrung des Fotowettbewerbs. Parkplätze sind in begrenzter Zahl vorhanden.