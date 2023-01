Die Verbandsgemeinde Maxdorf mit den Ortsgemeinden Maxdorf, Birkenheide und Fußgönheim bekommt bald schnelles Internet. Die Nachfragebündelung war laut Deutsche Glasfaser erfolgreich. Das Unternehmen will sich jetzt mit den Haushalten in Verbindung setzen.

Wie das Unternehmen Deutsche Glasfaser aus Meppen (Landkreis Emsland) am Dienstag mitgeteilt hat, haben 33 Prozent der Haushalte in der Verbandsgemeinde einen Vertrag unterschrieben und damit die erforderliche Quote erfüllt. „Wir freuen uns sehr über das Ergebnis und danken den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Interesse“, wird Christof Milek, Senior Projektleiter von Deutsche Glasfaser, in einer Pressemitteilung zitiert.

Wie die Firma weiter mitteilt, beginnt zunächst die Planung der Bauarbeiten – angefangen mit der Festlegung des Standorts für den Glasfaserhauptverteiler bis hin zur Vorbereitung des Tiefbaus. Der Hauptverteiler bildet laut Pressemitteilung das Zentrum des Glasfasernetzes im Ort und ist eines der ersten sichtbaren Zeichen des Ausbaus. Danach werden die Leitungen zu den Haushalten verlegt.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben jetzt alle Haushalte, die einen Vertrag unterzeichnet haben, vorab über die einzelnen Schritte informieren und die Details zu den Hausanschlüssen klären. Weitere Informationen zum Ausbauprojekt in der Verbandsgemeinde sowie allgemeiner Art zum Glasfaserausbau gibt es bei der kostenlosen Deutsche Glasfaser Bau-Hotline unter der Nummer 02861 890 60 940 (montags bis freitags, 8 bis 20 Uhr) und im Internet unter www.deutsche-glasfaser.de.