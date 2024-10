„Gegen das Vergessen“ ist der Titel einer Veranstaltungsreihe, die im November in Schifferstadt stattfindet. Ausstellung, Musik und Film gelten der Erinnerung an Verfolgung und Terror im nationalsozialistischen Deutschland, aber auch dem Einstehen für Demokratie in der Gegenwart.

Zu Beginn wird geputzt. Denn die Veranstaltungsreihe startet am Samstag, 9. November, um 14 Uhr mit der jährlichen Stolpersteinputzaktion. Mit den Stolpersteinen im Pflaster der Gehwege wird an Opfer des Nationalsozialismus gedacht, die an diesen Orten ihren letzten frei gewählten Wohnort oder Arbeitsplatz hatten. „Diejenigen, die sich dieser Aktion als Zeichen gegen Rassismus und für Toleranz anschließen möchten, sind herzlich willkommen“, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung. Treffpunkt ist der Vorplatz des Rathauses.

„Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ ist der Titel einer Ausstellung, die vom 13. bis 29. November im Foyer des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen ist. Zusammengestellt ist sie vom Regionalbüro Rheinland-Pfalz/ Saarland der Friedrich-Ebert-Stiftung. Laut Mitteilung soll unter anderem gezeigt werden, welche Gefahr von Rechtsextremismus für Demokratie und Menschenwürde ausgehe, was Grundlagen und Formen rechtsextremer Weltbilder und Argumentationsweisen seien. Die Ausstellung wolle damit zu Zivilcourage gegen eine Normalisierung solcher Einstellungen ermuntern. Zur Vernissage lädt Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) am Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr in das Foyer des Rathauses ein. Die Einführung übernimmt Viola Pfeiffer vom Regionalbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung.

Basierend auf wahrer Geschichte

Im Rahmen des Europäischen Filmfestivals der Generationen und der Veranstaltungen „Gegen das Vergessen“ zeigt die Stadt Schifferstadt am Dienstag, 19. November, 18.30 Uhr, im Rex-Kino-Center (Zeppelinstraße 6) den Film „Die Schüler der Madame Anne“. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte. Die Lehrerin Anne Gueguen unterrichtet Geschichte an einem Gymnasium in einem Pariser Vorort, einem sozialen Brennpunkt. Sie meldet ihre Schüler bei einem angesehenen, landesweiten Wettbewerb zum Thema Kinder und Jugendliche im System der nationalsozialistischen Konzentrationslager an. Für die Jugendlichen beginnt eine Reise in die Vergangenheit, die sie schließlich zu einer Gemeinschaft macht, heißt es weiter.

Am Ende wird es musikalisch: Ein Konzert mit Klezmers Techter im Alten Rathaus, Marktplatz 1, beendet die Veranstaltungsreihe am Freitag, 29. November, um 19 Uhr. Klezmers Techter, das sind Gabriela Kaufmann (Klarinette, Bassklarinette), Almut Schwab (Akkordeon, Flöten, Hackbrett) und Nina Hacker (Kontrabass). Das Trio besteht seit 28 Jahren, wurde mehrfach ausgezeichnet und ist weit über die Grenzen hinaus unterwegs und bekannt.