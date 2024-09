Veranstaltungen, bei denen die Gäste durch Dörfer oder Weinberge spazieren und an vielen Stationen „auftanken“ können, sind sehr beliebt. Deshalb bietet jetzt auch die Ortsgemeinde Beindersheim so etwas an. Die erste „Dubbewanderung“ findet am Samstag statt.

Weinwanderungen durch das Rebenmeer rechts und links der Weinstraße haben ein besonderes Flair und ziehen teils Massen von Menschen an, etwa in Freinsheim. Da können die Dörfer der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim vom touristischen Standpunkt aus natürlich nicht mithalten. Hier geht es vielmehr um das gemeinschaftsstiftende Element solcher Veranstaltungen. Die Dorfbewohner und Besucher aus den benachbarten Orten begegnen sich auf der Strecke, halten an den Essens- und Ausschankständen mal hier, mal dort ein Schwätzchen und unterstützen die Vereine und Initiativen aus der Gemeinde. Deren Mitglieder wiederum werden durch die gemeinsamen freiwilligen Dienste an den Wegstationen zusammengeschweißt.

Vom Sportplatz bis zum Bürgergarten

Am Samstag, 28. September, probiert auch Beindersheim dieses Veranstaltungsformat aus, und zwar von 12 bis 20 Uhr, wie es in einer Ankündigung der Ortsgemeinde heißt. Wer bei den Kleintierzüchtern in der Rudolf-Harbig-Straße beginnt, kommt danach – je nach Ausdauer – an acht weiteren Stationen vorbei: beim MTSV vor dem Sportplatz, der CDU in der Kirchenstraße, der Nachbarschaftshilfe in der Schenkelstraße, beim Kita-Elternausschuss im Schlittweg, den Pfadfindern und der Kirchengemeinde an der evangelischen Kirche sowie bei Landfrauen und SPD im Bürgergarten (Brunnenweg).

Das kulinarische Programm reicht von Saumagen-Burger und Snacks über Flammkuchen und Zwiebelkuchen bis zu Waffeln und Kuchen. Dubbewanderung heißt das Ganze, weil die Gäste eingeladen sind, ein Dubbeglas mitzubringen, um darin an den Ausschankstellen die flüssige Wegzehrung zu empfangen. Wer an mindestens sieben Stationen Halt macht und sich das abstempeln lässt, nimmt an einer Verlosung teil.