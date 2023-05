Sie können es einfach nicht lassen die Palzwannerer: das Wandern, das Schorle-Killen, das Herumblödeln und – in diesem Fall – das Grillen am Rheindamm. Am Vatertag, 18. Mai, ist es wieder so weit. Die lustige Waldseer Truppe baut am roten Deichwachthaus gegenüber der Gaststätte Altrheinklause ihren Grill auf und schleppt hektoliterweise Getränke an, um für den Besucheransturm gewappnet zu sein. Väter, solche, die es werden wollen, solche, die es nicht werden wollen und alle anderen sowieso sind eingeladen, bei Gegrilltem und kühlen Getränken – wobei Bier eine nicht unwesentliche Rolle spielt – einen Stopp am Damm einzulegen. Von zehn Uhr bis in die Abendstunden sind die Palzwannerer da. Live-Musik gibt’s auch, wie im vergangenen Jahr von DJ Jäger und dazwischen immer mal wieder eine gemütliche Unplugged-Session von Aspen Eve. Wer nicht weiß, wohin mit seinen Kräften, kann sich am Nagelklotz versuchen. Die Palzwannerer selbst bezeichnen das Vatertagsgrillen als „Trinken für einen guten Zweck“, denn der Erlös geht wie üblich an eine Waldseer Kita.