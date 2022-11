Vandalen haben das Neuhofener Bürgerhauses Neuer Hof mit Graffiti besprüht. Betroffen sind die Fenster am Haupteingang sowie an der WC-Anlage. Neben dem Schriftzug eines Fußballvereins wurde unter anderem ein Hakenkreuz angebracht. Die Polizei meldet den Fall jetzt, ereignet hat er sich laut den Beamten in der Nacht von Freitag auf Samstag der vergangenen Woche. Für Zeugenhinweise bitte die Telefonnummer 06235 4950 wählen oder eine E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de schreiben.|btw