Der Verein Naturspur klagt über Vandalismus auf seinem Gelände am Ortseingang von Otterstadt. Nach Angaben des Vereins wurde der Kamin an einem Badezuber zerstört, ein Fenster an einem Bauwagen eingeschlagen und der Waffelofen kaputt gemacht. Andere Dinge seien auf dem Gelände verteilt worden, teilt der Verein in den sozialen Medien mit. Naturspur gibt die Schadenshöhe laut Polizei mit rund 3500 Euro an. Die Beamten ermitteln nach Angaben ihres Sprechers Aaron Bettag wegen Sachbeschädigung. Die Tat muss zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, passiert sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.