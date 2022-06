Aschenbecher, Desinfektionsspender, Kunstfiguren und andere Gegenstände haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag auf dem Vereinsgelände des VfB-Iggelheim zerstört. Die Schadenshöhe ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.