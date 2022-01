In der Nacht auf Samstag sind die Hauswand des Heßheimer Bürgerhauses sowie dessen Klimaanlage, die sich außerhalb des Gebäudes befindet, beschädigt worden. Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 5000 Euro. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen dürfte es sich bei den Tätern um mindestens drei junge Leute aus Heßheim und Frankenthal im Alter von 20 und 21 Jahren handeln. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.