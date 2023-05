Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 24-Jährige, der am 20. Februar in Böhl-Iggelheim mit einem Messer einen Mitbewohner tötete und einen anderen schwer verletzte, wird in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses untergebracht. Das entschied am Dienstag das Schwurgericht des Landgerichts Frankenthal. Er hat eine schizophrene Psychose.

„Er stand in meinem Zimmer und hat direkt zugestochen“, erzählte der 20-jährige Pole, der von dem Beschuldigten schwer verletzt worden war. Trotz Ladung des Gerichts war er an den