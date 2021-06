Am Dienstagabend hat sich gezeigt, wie lokal Unwetterereignisse sich heutzutage abspielen und welche Folgen sie haben können. Anneli Krüger konnte in ihrem Garten in Hanhofen ein beeindruckendes Foto von einem Blitz machen. Die Gemeinde blieb von dem Unwetter verschont. Anders sah es dagegen in Römerberg aus. Besonders schwer getroffen hat es die Schwegenheimer Straße in Mechtersheim, wo der Starkregen für Überflutungen sorgte und Schlamm in die Keller der Anwohner trug. Die Feuerwehr war stundenlang bis spät in die Nacht im Dauereinsatz und auch noch am nächsten Tag mit den Folgen des Unwetters beschäftigt.

In den sozialen Medien wird den ehrenamtlichen Wehrleuten viel „Dankbarkeit, Anerkennung und Hochachtung“ entgegengebracht. Unter Nachbarn half man sich aber auch gegenseitig. Ein Anwohner der Schwegenheimer Straße riet am Tag danach seiner besonders betroffenen und aufgewühlten älteren Nachbarin, die nicht geschlafen hatte und noch die Kleidung vom Vortag trug, die Schaufel aus der Hand zu legen. „Das machen die Helfer“, sagte der Mann und schon kamen Nachbarn und befreiten ihre Einfahrt vom Schlamm. Das ist gelebter Zusammenhalt in der Krise!