Die Polizei hat in Limburgerhof einen E-Scooter-Fahrer angehalten, der möglicherweise unter Einfluss von Drogen unterwegs war. Wie die Beamten berichten, fiel der Mann einer Streife gegen 1.30 Uhr am Freitagmorgen auf, weil er auf der falschen Seite der Straße und damit gegen die Fahrtrichtung gefahren sei. Der 38 Jahre alte Mann sei einer Kontrolle unterzogen worden. Während dieser Kontrolle hätten die Beamten bei ihm „drogentypische Auffälligkeiten in der Motorik“ festgestellt. Er habe schließlich den Konsum von Amphetamin („Speed“) zugegeben. Ihm sei eine Blutprobe entnommen, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der E-Scooter sichergestellt worden.