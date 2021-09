Zunächst schien alles nach einem alltäglichen Verkehrsunfall auszusehen, zu dem die Polizei am Freitagmorgen gegen 11 Uhr nach Limburgerhof gerufen wurde: Laut Polizeibericht streifte ein 69-jähriger Pkw-Fahrer in der Speyerer Straße mit seinem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel eines dort geparkten Autos. Währen die Beamten aber den Unfall aufnahmen, fiel ihnen auf, dass der Fahrer sich kaum auf den Beinen halten konnte, beim Gehen gestützt werden musste und an sich einen leicht benommenen Eindruck machte. Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmittelbeeinflussung habe aber es nicht gegeben. Doch der Mann räumte ein, regelmäßig verschiedene Medikamente einnehmen zu müssen, und dass er sich nicht erinnern könne, welche Tabletten er an diesem Tag eingenommen hat. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, berichtet die Polizei. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und es wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.