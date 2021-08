Das wird teuer: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein ist ein polnischer Autofahrer am Sonntag auf der A61 unterwegs gewesen. Beamte von der Polizeiautobahnstation Ruchheim hielten den Mann gegen 8.30 Uhr auf Höhe von Lambsheim an und forderten ihn zum Drogentest auf. Dieser fiel laut Polizei positiv aus, und es wurden kleine Mengen Cannabis im Fahrzeug gefunden. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer zunächst falsche Personalien angegeben hatte und er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen den Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er musste eine Blutprobe abgeben und vor Ort eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe bezahlen.