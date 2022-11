Gleich mehrere Ermittlungsverfahren kommen auf einen 40-jährigen Autofahrer zu, den die Polizei am frühen Dienstagmorgen in Böhl-Iggelheim kontrolliert hat. Wie die Beamten berichten, wurde der Mann gegen 0.25 Uhr in der Forststraße wegen eines Defekts an der Fahrzeugbeleuchtung einer Kontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Gültigkeit der Kurzzeitkennzeichen bereits abgelaufen war. Außerdem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, und ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Fahrer gab auch zu, vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.