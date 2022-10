Gemeldet wurde der Unfall der Polizei am Samstagvormittag, passiert ist er aber schon in der Nacht: Auf der Kreisstraße 9 zwischen Limburgerhof und Ludwigshafen hat ein 24-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, woraufhin sich dieses überschlug und bei einer Kleingartenanlage liegen blieb. Da der nur leicht verletzte Fahrer laut Polizei noch am Vormittag unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Gesamthöhe von 30.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs musste die Kreisstraße für rund eine Stunde gesperrt werden. Ebenfalls deutlich alkoholisiert und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war nach Angaben der Polizei ein 22-Jähriger, der mit seinem Auto in der Schifferstadter Herzog-Otto-Straße erst mit einem geparkten Pkw kollidierte, weiterfuhr und dann im Drosselweg in einen Gartenzaun rauschte. Auch ihn erwarten Strafverfahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.