Eine Gemeinde kassiert Geld von ihren Bürgern ohne rechtliche Grundlage. Wie das passieren kann, muss lückenlos aufgeklärt werden.

Bei der Erhebung der wiederkehrenden Beiträge in Dudenhofen ist in den vergangenen Jahren alles schiefgelaufen, was schieflaufen kann. Die Ortsspitze hat es versäumt, Straßenausbauprogramme im Gemeinderat beschließen zu lassen. Die Verwaltung hat versäumt, Gebührenbescheide zu verschicken. Beides ist Grundlage dafür, dass Bürger überhaupt zur Kasse gebeten werden dürfen. Geld wurde von ihren Konten dennoch eingezogen. Jetzt steht die Gemeinde vor einem Dilemma: Die Bürger haben ein Recht darauf, ihr Geld zurückzubekommen. Gleichzeitig würden etwa 760.000 Euro im Haushalt fehlen, die nicht in die Infrastruktur investiert werden könnten. Der Vorfall muss lückenlos aufgeklärt werden. Denn es darf sich nicht das Selbstverständnis verfestigen, dass der Staat nur kassiert und der Bürger nur zahlt.