Nach dem Wasserrohrbruch in der Hanhofer Straße in Harthausen hat die mit der Behebung der Schäden beauftragte Firma nach einer Pause in der Zeit rund um den Jahreswechsel wieder die Arbeit aufgenommen. Für Verkehrsteilnehmer, die unter der Straßensperrung leiden, gibt es allerdings keine guten Nachrichten.

Der Bruch des Wasserrohrs in der wichtigen Harthausener Verkehrsachse liegt nun schon einen Monat zurück: Am 14. Dezember war dort sowie auch in der Alten Landstraße in Hanhofen und in der Hardenburgstraße Wasser aus dem Untergrund auf die Straße geströmt.