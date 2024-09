Ein unbekannter Fahrer hat in der Nacht vom 13. September auf den 14. September in der Eisenbahnstraße in Böhl-Iggelheim einen am Fahrbahnrand geparkten Transporter beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Pflichten zu erfüllen. Laut Polizei deutet ein am Unfallort gefundenes Kunststoffteil darauf hin, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug ebenfalls um einen Transporter der Marke Ford Iveco Daily handeln muss. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 4950 zu melden.