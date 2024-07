Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, hat sich am Dienstag zwischen 8 und 13 Uhr ein Autofahrer in der Moltkestraße in Altrip vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilt, wurden zwei parkende Autos beschädigt. Die Fahrzeuge standen in Höhe der Hausnummer 1. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Nach Angaben der Polizei wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher Schäden an der rechten sowie linken Seite seines Fahrzeugs hat. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet um Hinweise: Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.