In der Straße Am Damm ist es am Freitag gegen 12.45 Uhr zu einem Auffahrunfall beim Einparken gekommen. Der Polizei zufolge entfernte sich der Unfallverursacher sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Ein bislang Unbekannter hatte dies beobachtet und hinterließ einen Zettel mit dem Kennzeichen des Täters am Fahrzeug der Geschädigten. Dieser, sowie weitere Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.