Die Polizei sucht Zeugen zu einer möglichen Unfallflucht. In der Zeit von Samstag auf Sonntag, 18 bis 9.30 Uhr, sei in der Speyerer Straße in Mechtersheim ein schwarzer Opel beschädigt worden – durch ein vorbeifahrendes Fahezug, möglicherweise ein Fahrrad, wie die Polizei vermutet. Das beschädigte Auto sei am Straßenrand geparkt gewesen. Der Verursacher habe sich vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer etwas zu dem Vorfall sagen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de an die Polizei zu wenden.