Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall mit einem weißen Transporter, dessen Fahrer hat Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr am Montag gegen 15 Uhr ein 61-Jähriger mit seinem Auto die L532 von Haßloch in Richtung Böhl-Iggelheim. Hinter ihm fuhr ein weißer Kleintransporter, vor dem Kreisverkehr am Ortseingang Böhl-Iggelheim überholte der Transporter. Da während des Überholvorgangs ein Auto entgegenkam, wollte der Fahrer des Kleintransporters auf der Höhe des Pkw wieder einscheren. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 61-Jährige stark ab und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus. Hierbei touchierte er eine Warnbake am Fahrbahnrand. An dem Pkw entstand leichter Sachschaden am rechten Außenspiegel. Der unbekannte Fahrer des Kleintransporters fuhr einfach weiter. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Transporter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.