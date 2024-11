Weil er einem anderen Fahrzeug ausweichen musste, ist ein 23-Jähriger mit seinem Auto am Freitagnachmittag auf der B9 gegen die Leitplanke gefahren. Laut Polizei war der Mann um kurz nach 17 Uhr mit seinem Skoda in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs und befand sich in Höhe der Abfahrt Römerberg auf der linken Fahrspur. Ein BMW fuhr zur gleichen Zeit auf der rechten Fahrspur und wechselte plötzlich ohne zu blinken die Spur. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden fuhr der 23-jährige Karlsruher weiter nach links und kollidierte dort mit der Leitplanke. Der andere Fahrer fuhr weiter. Zu einer Kollision zwischen den beiden Autos kam es nicht. Der Sachschaden liegt bei zirka 6000 Euro. Zeugen der werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.