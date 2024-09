Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag in der Schifferstadter Frederickstraße ereignet hat. Den Beamten zufolge beobachtete ein Anwohner gegen 15.30 Uhr, wie ein am Straßenrand geparkter Hyundai von einem weißen Honda, der in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war, am linken Außenspiegel gestreift wurde. Danach flüchtete der Unfallverursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 150 Euro. Hinweise unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.