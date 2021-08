Unfallflucht hat am Montagmorgen ein Lkw-Fahrer in Mechtersheim begangen, nachdem er mit seinem Fahrzeug eine überdachte Bushaltestelle beschädigt hatte. Laut Polizei wollte der 49-Jährige um kurz nach 8 Uhr von der Haydnstraße in Richtung Rheinfeldstraße abbiegen. Dabei kollidierte der Sattelzug mit dem gläsernen Häuschen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt aber fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund von Zeugenhinweisen fand die Polizei ihn auf einem nahegelegenen Firmengelände. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Außerdem musste der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro aufbringen, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, am Unterstand in Höhe von zirka 900 Euro.