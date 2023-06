Zu einer sehr dreisten Unfallflucht ist es laut Polizei am Mittwoch in der Zeit zwischen 5.10 Uhr und 16 Uhr gekommen. Ein in der Sohlstraße in Maxdorf geparktes Motorrad ist umgefahren und beschädigt worden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass vermutlich ein Verkehrsteilnehmer zu weit rechts fuhr und mit seinem Fahrzeug den hinteren linken Blinker des Motorrades berührte. Durch die Erschütterung fiel das Motorrad vom Seitenständer auf die rechte Seite. Dabei wurde es laut Polizei stark zerkratzt. Danach wurde das Motorrad wieder so hingestellt, wie es zuvor geparkt war. Der Unfallverursacher meldete sich nicht beim Motorradhalter. Gegen ihn wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Den Sachschaden am Motorrad schätzen die Beamten auf etwa 3500 Euro, da mehrere Teile getauscht werden müssten. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch an die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-1100 zu wenden. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de gegeben werden.