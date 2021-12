Die Polizei sucht den Verursacher eines Unfalls, in dessen Folge ein 17-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden ist. Ein unbekannter Lkw-Fahrer war am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der L454 von Speyer Richtung Schifferstadt in einer Kurve teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten und streifte den entgegenkommenden Lkw an Außenspiegel und Fahrerkabine. Der 60-jährige Fahrer bremste, ebenso seine hinter ihm fahrenden Kollegen. Laut Polizei fuhr der Motorradfahrer auf den vor ihm bremsenden Laster auf. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Zur Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.