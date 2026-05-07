Ein unbekannter Fahrer hat am Dienstag oder Mittwoch im Römerberger Ortsteil Berghausen ein anderes Auto beschädigt und hat danach Unfallflucht begangen. Wie die Polizei mitteilt, muss der Unfallverursacher zwischen 15 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am Mittwoch – wohl beim Ein- oder Ausparken – gegen die Front des dunklen Mazda gestoßen sein, der ordnungsgemäß am Fahrbahnrand im Marxweidenweg geparkt gewesen sei. An dem Mazda sei ein Sachschaden in vierstelliger Höhe entstanden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, dem unbekannten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232 1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.