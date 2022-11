Ein roter Audi, der in der Ruchheimer Straße in Mutterstadt geparkt war, wurde zwischen Mittwoch, 2. November, um 17.30 und Donnerstag, 3. November, um 8 Uhr beschädigt. Die Polizei vermutet, dass das beim Vorbeifahren eines anderen Autos passiert ist und sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.