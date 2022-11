Ein Fahrer eines Fahrzeugs ist am Samstagmittag gegen einen Mülleimerkasten aus Stein gefahren, beschädigte diesen und flüchtete vom Unfallort. Wie die Polizei mitteilt, fuhr das unbekannte Fahrzeug gegen 11,45 Uhr vermutlich den Ahornweg in Richtung Ziegeleistraße und stieß in der Kurve gegen den Mülleimerkasten, der dabei um 180 Grad gedreht und von seinem Stellplatz geschoben wurde. Der Fahrer des Fahrzeugs entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund des Gewichts des verschobenen Mülltonnenunterstandes muss es laut Polizei wohl ein größeres Fahrzeug gewesen sein. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder Unfallhergang geben können, können sich unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an die pischifferstadt@polizei.rlp.de melden.