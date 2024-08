Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der am Samstag, 10. August, gegen 18.30 Uhr im Bobenheim-Roxheimer Sandweg passiert ist. Ein Auto streifte laut Polizei einen am Fahrbahnrand haltenden Audi A1. Dessen Fahrerin sah, wie der unbekannte Fahrer in Richtung Mörscher Straße flüchtete. Es soll ein weißes Auto mit grauen Bestandteilen, vermutlich ein kleiner SUV, gewesen sein. Der Schaden am Pkw der 22-Jährigen wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.